Terremoto di magnitudo 6.5 in Guadalupa, scossa avvertita fino in Martinica

Un terremoto di magnitudo 6.5 ha colpito il territorio francese d'oltremare della Guadalupa, nei Caraibi. Lo rende noto l'U.S. Geological Survey, che ha localizzato l'epicentro a circa 160 chilometri a est dell'isola, a una profondità di nove chilometri. La scossa si è verificata alle 8:30 del mattino ora locale (le 13:30 in Italia) ed è stata chiaramente avvertita in diverse aree del territorio, oltre che nella vicina Martinica. Secondo quanto riportato dalle autorità locali, non risultano al momento danni o feriti. Subito dopo il sisma, è stata emessa una breve allerta tsunami a titolo precauzionale, poi revocata dopo le prime verifiche. In seguito al terremoto principale, si sono registrate diverse scosse di assestamento, percepite anche nei territori limitrofi.