Terremoto di magnitudo 6.3 al largo di Panama

Un terremoto di magnitudo 6.3 ha colpito l'Oceano Pacifico al largo di Panama.

Lo ha riferito l'Istituto di geofisica statunitense Usgs, mentre la protezione civile panamense non ha segnalato vittime o danni. La scossa, registrata a circa 80 chilometri dalla costa a una profondità di 13 chilometri, è stata avvertita in gran parte del Paese, compresa la capitale (situata a circa 350 chilometri dall'epicentro). Non è stata diramata alcuna allerta tsunami.