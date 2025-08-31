Logo Tgcom24
Mondo
scossa al confine col pakistan

Terremoto di magnitudo 6.0 in Afghanistan: morti due bambini, 15 feriti

31 Ago 2025 - 23:15
© Ansa

Due bambini sono morti per un terremoto di magnitudo 6.0 che ha colpito domenica notte l'Afghanistan orientale, al confine con il Pakistan, secondo quanto riferito dalle autorità locali. L'epicentro del sisma, verificatosi alle 23:47 ora locale (le 21:17 in Italia) a una profondità di 8 chilometri, si trovava a 42 chilometri da Jalalabad, secondo lo Us Geological Survey. I due bambini sono morti quando il tetto della loro casa è crollato nella provincia di Nangarhar. Finora sono stati segnalati 15 feriti.

