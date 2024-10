Terremoto di magnitudo 5.8 in Indonesia

Un terremoto superficiale di magnitudo 5,8 ha colpito un'isola nell'Indonesia orientale, secondo quanto affermato dall'ente geologico statunitense (Usgs). Il terremoto ha colpito l'isola di Tapat, nel mare delle Molucche, a una profondità di 10 chilometri alle 10:24 ora locale. Non ci sono state segnalazioni immediate di vittime o danni sull'isola che ha una popolazione di circa 50mila persone. L'agenzia meteorologica e geofisica indonesiana ha escluso ogni minaccia di tsunami. La vasta nazione arcipelago subisce frequenti terremoti a causa della sua posizione sul "Ring of Fire" del Pacifico.