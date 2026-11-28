Un terremoto di magnitudo 5.0 è stato registrato sulla costa meridionale della California, a pochi chilometri da Los Angeles. Il dipartimento dei vigili del fuoco della metropoli ha attivato i protocolli di emergenza, mobilitando personale proveniente da 106 stazioni per effettuare controlli sulle infrastrutture e verificare l'eventuale presenza di danni. Al momento, spiegano, non si hanno notizie di eventuali feriti. Alcuni vetri dell'aeroporto di Los Angeles sono andati in frantumi.