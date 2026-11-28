Un terremoto di magnitudo 5.0 è stato registrato sulla costa meridionale della California, a pochi chilometri da Los Angeles. Il dipartimento dei vigili del fuoco della metropoli ha attivato i protocolli di emergenza, mobilitando personale proveniente da 106 stazioni per effettuare controlli sulle infrastrutture e verificare l'eventuale presenza di danni. Al momento, spiegano, non si hanno notizie di eventuali feriti. Alcuni vetri dell'aeroporto di Los Angeles sono andati in frantumi.
Dove e quando si è registrato il terremoto
Il sisma si è verificato alle 9.30 ora locale, le 18.30 in Italia, a circa sei miglia dalla costa di Manhattan Beach. Secondo il National Tsunami Warning Center degli Stati Uniti, il sisma non comporta alcun rischio tsunami. I vigili de fuoco stanno conducendo una ricognizione strategica, via terra, aria e mare, nelle rispettive aree di competenza.
Paura per le scosse di assestamento
Le autorità locali hanno invitato i residenti a prepararsi a possibili scosse di assestamento, che possono verificarsi diversi minuti, ore o giorni dopo il terremoto.