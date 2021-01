Terremoto in Antartide, il Cile lancia l'allarme per errore: panico

ansa

Dopo una forte scossa di terremoto registrata in Antartide, l'Ufficio nazionale di emergenza del ministero dell'Interno cileno ha lanciato per errore un ordine d'evacuazione delle località costiere del Paese per pericolo tsunami. L'allarme doveva in realtà riguardare solo la base cilena in Antartide, ma è stato inviato ai cellulari di tutti i cileni scatenando il panico in diverse località costiere. Il ministero ha poi comunicato l'errore.