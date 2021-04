Terremoto di magnitudo 6 in Indonesia, almeno otto morti e 12 feriti

Ansa

Almeno otto persone sono morte, altre dodici sono rimaste ferite e oltre 300 edifici sono stati danneggiati in un terremoto di magnitudo 6 registrato sull'isola di Giava, in Indonesia. Non sono stati diramati avvisi di tsunami. Il sisma ha colpito la costa meridionale dell'isola e l'epicentro è stato rilevato a 45 chilometri a sud della città di Sumberpucung, a una profondità di 82 chilometri.