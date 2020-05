Terremoto di magnitudo 5.8 registrato in Nuova Zelanda

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.8 è stata registrata in Nuova Zelanda, in mare vicino alla costa sud dell'isola settentrionale, non lontano dalla città di Wellington. Secondo i media locali la scossa è stata "molto forte e prolungata". L'epicentro è stato localizzato l'epicentro a 30 km a nordovest di Levin, a una profondità di 37 km. Per ora non si segnalano vittime o danni, né sono stati diramati allarmi tsunami.