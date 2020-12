Terremoto Croazia, Papa: alleviare le sofferenze della popolazione

"Un terremoto ha provocato vittime e danni ingenti in Croazia. Esprimo la mia vicinanza ai feriti e a chi è stato colpito dal sisma, e prego in particolare per quanti hanno perso la vita e per i loro familiari". Lo ha detto papa Francesco al termine dell'udienza generale. "Auspico che le autorità del Paese, aiutate dalla comunità internazionale, possano presto alleviare le sofferenze alla cara popolazione croata", ha aggiunto il Pontefice.