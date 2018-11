Terremoti, oltre 500 feriti per scossa nell'ovest dell'Iran

Oltre 500 persone sono rimaste ferite per un terremoto che ha colpito l'ovest dell'Iran nella stessa provincia, quella di Kermanshah, dove un anno fa un altro sisma provocò la morte di 620 persone. L'epicentro del sisma, di magnitudo 6.3, è stato localizzato vicino a Sarpol-e Zahab. Il terremoto è stato avvertito in otto province iraniane e nel vicino Iraq fino alla capitale Baghdad, oltre che in Kuwait e in Israele.