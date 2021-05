Tensioni in M.O., gli Usa frenano una dichiarazione dell'Onu

Ansa

Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu, riunitosi lunedì in un vertice d'emergenza sulla crisi in corso tra palestinesi e israeliani, non è riuscito a concordare una dichiarazione comune per l'opposizione degli Stati Uniti, secondo i quali un "messaggio pubblico non è opportuno in questa fase". I diplomatici Usa al Palazzo di Vetro hanno invece spiegato che intendono "lavorare dietro le quinte" per calmare la situazione.