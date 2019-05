Tensione Usa-Iran, Khamenei: "Non fidiamoci degli stranieri"

Per distendere la situazione con gli Stati Uniti "non guardate agli stranieri. Gli altri non ci aiuteranno, ci potrebbero persino danneggiare". L'invito arriva dalla Guida suprema iraniana, l'ayatollah Ali Khamenei, che su Twitter spiega come con l'Europa "non ci sono dispute", eppure "curiosamente ripetono: siamo impegnati nel Jcpoa", l'intesa sul nucleare. Ma "Germania, Francia e Regno Unito quali impegni hanno rispettato?".