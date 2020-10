Tensione in Francia, nel Paese è massima allerta attentati

Afp

Sale la tensione in Francia dopo la decapitazione dell'insegnante che aveva mostrato in classe alcune caricature di Maometto: secondo fonti della sicurezza a Parigi, "già da alcuni giorni nel Paese c'è la massima allerta per eventuali attentati". Si teme in particolare che nel mirino dei terroristi ci siano "aeroporti e istituzioni" dopo il pugno di ferro del governo contro moschee e associazioni sospette di favorire l'integralismo islamico.