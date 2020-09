Tensione Grecia-Turchia, Erdogan: "Atene non sprechi possibilità di dialogo"

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha fatto appello alla Grecia affinché, con la ripresa dei negoziati bilaterali, non "sprechi di nuovo" l'opportunità di dialogare con la Turchia per risolvere la crisi che li oppone nel Mediterraneo orientale. Durante una videoconferenza con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, Erdgoan ha auspicato che "l'opportunità data alla diplomazia non sia di nuovo sprecata da Atene".