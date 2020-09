Tensione Cina-India sull'Himalaya, Pechino: "Spari dalle truppe di Delhi"

La Cina ha accusato le truppe indiane sul confine himalayano di "una grave provocazione militare", con la violazione dell'accordo per far calare le tensioni e l'esplosione di spari in aria. I militari cinesi, ha detto il portavoce del Comando del teatro occidentale, hanno dovuto prendere "contromisure". Le relazioni tra i Paesi sono peggiorate dopo lo scontro del 15 giugno nel Ladakh in cui morirono 20 soldati indiani.