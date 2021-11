Tennista scomparsa, Gb: "Cina fornisca prove verificabili"

-afp

La Gran Bretagna ha esortato la Cina a fornire "prove verificabili" in merito "alla sicurezza e al luogo in cui si trova" Peng Shuai, la tennista scomparsa dopo le accuse di aggressione sessuale rivolte all'ex vicepremier cinese Zhang Gaoliun. "Siamo estremamente preoccupati per l'apparente scomparsa di Peng Shuai e stiamo seguendo da vicino il caso", ha detto il ministero degli Esteri in una nota.