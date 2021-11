Tennista cinese scomparsa, pubblicati 2 video: dubbi su autenticità

AP

Mentre aumenta il pressing internazionale per avere risposte sulla sorte della tennista Peng Shuai, sparita dal 2 novembre dopo le accuse di abusi sessuali rivolte all'ex vicepremier Zhang Gaoli, i media statali cinesi hanno pubblicato due video sostenendo si tratti di lei. Tuttavia non è possibile verificarne l'autenticità. In uno dei due filmati Peng è seduta a un tavolo senza la mascherina mentre chiacchiera con alcune persone.