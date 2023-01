Tennis, Martina Navratilova: "Ho un doppio tumore"

Navratilova: "Combatterò con tutte le forse che ho"

"Spero in un esito favorevole. Sarà difficile per un po', ma combatterò con tutte le forze che ho". Navratilova, nata in Cecoslovacchia e naturalizzata americana, ha vinto in carriera 59 Slam; ha già affrontato e sconfitto il cancro, in passato. Nel 2010, all'età di 53 anni, le fu diagnosticato un primo tumore al seno. "Quando me lo dissero, piansi per 15 secondi. Poi dissi al medico: ok, ora cosa facciamo?".