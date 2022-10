Tempesta Julia colpisce America Centrale, almeno 8 morti

La tempesta Julia continua a battere l'America centrale e il Messico meridionale con forti piogge e inondazioni.

Almeno 8 i morti. Dopo aver toccato terra come uragano di categoria 1 in Nicaragua, Julia ha perso forza e ha attraversato l'Oceano Pacifico domenica sera come tempesta tropicale, continuando la sua traiettoria a nord-ovest lungo la costa di El Salvador, riferisce il National Hurricane Center.