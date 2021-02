Tempesta di neve nei Paesi Bassi: non succedeva da 10 anni

Ansa

La tempesta di neve Darcy imbianca i Paesi Bassi e parti della Germania, oltre a creare disagi nei trasporti aerei e ferroviari e a rallentare in alcune circostanze i test per il Covid-19. Anche in Gran Bretagna si sono registrate pesanti nevicate che hanno mandato in tilt la viabilità. In particolare nei Paesi Bassi non si vedevano nevicate così da 10 anni. Ad aggravare la situazione i forti venti, che hanno raggiunto una velocità di 90 km orari.