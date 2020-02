Tempesta Ciara, un morto in Francia | In Germania tre persone ferite e stop a centinaia di voli 

Un 40enne è morto in Francia a causa della tempesta Ciara che sta sferzando il nord Europa. Tre persone sono rimaste gravemente ferite in Germania . Sospesi tutti i collegamenti ferroviari e centinaia i voli cancellati nei principali aeroporti tra cui 190 a Francoforte e 420 a Monaco . Due donne sono state colpite da un albero caduto a Saarbruecken mentre un 16enne è stato ferito da un ramo a Paderborn.

Le raffiche di vento della tempesta Ciara, che in Germania è stata invece ribattezzata Sabine, hanno raggiunto i 130 km/h causando danni e disagi dalla Gran Bretagna alla Francia.

La vittima è un 40enne franceseLa vittima del maltempo è un 40enne morto domenica mentre guidava uno scooter: probabilmente è stato sbalzato a terra dal forte vento. Diciotto dipartimenti francesi sono stati dichiarati in allerta arancione. A Parigi e nei dipartimenti dei sobborghi interni, i vigili del fuoco hanno effettuato oltre 300 operazioni, principalmente per la caduta di oggetti o rami scarsamente protetti. Le regioni più colpite sono Bretagna, Normandia, Hauts-de-France, Grand Est, Ile-de-France e il Centro.

Buio e traffico ferroviario in tilt Sempre in Francia dove circa 130mila abitazioni sono rimaste senza corrente. E anche qui il traffico, specialmente quello ferroviario, incontra grandi difficoltà. La maggior parte delle linee Transilien e RER sono state rallentate, secondo la SNCF, che spera di tornare alla normalità entro qualche ora. Secondo il sito Transilien.com, che elenca i problemi sulla rete, parte del traffico RER A è stato interrotto a causa di un albero caduto su un cavo di alimentazione a Houilles mentre l'intera linea B stava funzionando a rallentato dopo un'interruzione dell'alimentazione nella stazione di Mitry-Claye.

In Germania scuole chiuse e collegamenti difficoltosi Dopo aver colpito le isole britanniche e l'Europa settentrionale, la tempesta si è spostata verso est. In Germania le autorità hanno deciso di chiudere le scuole per precauzione in molte zone. Circa 50mila case sono rimaste senza elettricità e le compagnie faticano a ripristinarla. Segnalati anche blocchi sui trasporti ferroviari, mentre le compagnie aeree hanno cancellato centinaia di voli in partenza dagli scali tedeschi.

Nel Regno Unito Nel Regno Unito più di 20mila case sono rimaste senza elettricità nel corso della notte, mentre parte del Paese è colpito da piogge e nevicate. In altre zone le forti piogge hanno fatto esondare i fiumi.