Tempesta artica negli Usa, salgono a 27 i morti nell'area di Buffalo

La tempesta artica negli Usa sta mietendo altre vittime.

A Buffalo, la città nello Stato di New York più flagellata, sono salite a 27 le vittime. In tutto il Paese sono oltre 50 le persone morte a causa delle condizioni meteo estreme. Coloro che hanno perso la vita nella contea di Erie, dove si trova Buffalo, sono stati trovati intrappolati nelle loro auto o in casa oppure sotto cumuli di neve. Alcuni sono morti a causa dei ritardi nei soccorsi, ostacolati dalla tempesta.