Teheran, uccise moglie: ex sindaco perdonato, non sarà giustiziato

L'ex sindaco di Teheran, Mohammad Ali Najafi, condannato a morte per l'uccisione della seconda moglie, è stato perdonato dalla famiglia della vittima e pertanto, in base alla legge islamica in vigore in Iran, non verrà giustiziato. Ad annunciarlo il fratello della vittima, Masud Ostad. Ora Najafi, che aveva confessato l'omicidio in televisione, dovrà scontare solo tre anni di reclusione.