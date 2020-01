Teheran, la polizia carica i manifestanti: uditi spari

A Teheran la polizia ha caricato i manifestanti riunitisi sulla Azadi Square, dando inizio a violenti scontri. Sembrerebbe che ci siano stati anche degli spari. Le proteste sono contro il regime per le menzogne sull'abbattimento dell'aereo di linea ucraino. Manifestazioni sono in corso anche in altre città iraniane, come Mashhad, Rasht, Kashan, Sanandaj e Amol.