Teheran avvisa: dieci anni a chi diffonde video di donne senza il velo

Da uno a dieci anni di prigione. Prevista una tolleranza zero e una pena esemplare per le donne iraniane che diffonderanno sui social foto e video di se stesse senza velo. L'intenzione è evitare quanto avvenuto negli ultimi anni con la campagna lanciata dall'attivista esule negli Usa, Masih Alinejad, alla guida di un movimento di protesta che invita le donne iraniane a mostrarsi col capo scoperto. L'avvertimento della tolleranza zero arriva dal capo della Corte rivoluzionaria di Teheran, Mousa Ghazanfarabadi. "In base alla legge - spiega - i video che mirano a una cooperazione con Stati ostili sono proibiti". Teheran ricorda anche l'attivista in questione collabora con l'America.