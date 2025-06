Tanzania, scontro fra due bus nella regione del Kilimangiaro: 37 vittime

Almeno 37 persone sono morte in un incidente stradale, in un'area remota della Tanzania, in cui due autobus si sono scontrati e hanno preso fuoco. La collisione è avvenuta nella zona di Sabasaba, lungo l'autostrada Moshi-Tanga, nella regione del Kilimangiaro. Negli ultimi anni il governo della Tanzania ha lanciato ripetuti appelli per ridurre il numero di vittime della strada, che continua a essere elevato nonostante le varie campagne di sicurezza. La presidente Samia Suluhu Hassan ha espresso profondo cordoglio per l'accaduto.