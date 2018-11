Tanzania, aperta la caccia ai gay: "Li chiuderemo in carcere per 30 anni"

Chiudere tutte le cliniche per la cura dell'Hiv perchè "sospettate di promuovere i rapporti omosessuali" non è stato sufficiente. La politica repressiva del presidente John Magufuli , sta facendo ulteriori "passi avanti" con il supporto di Paul Makonda, giovane governatore della regione di Dar es Salaam e membro del partito di governo Chama Cha Mapinduzi (CCM)

Una settimana di tempo per scovare gli omosessuali e chiuderli in carcere a vita o almeno per 30 anni. Per la "caccia alle streghe" è stata creata una squadra speciale di sorveglianza che setaccerà i social network per individuare i "colpevoli", un team operativo dal 5 novembre, che include agenti di polizia, psicologi e membri del Tanzania Communication Regulatory Authority e del Tanzania Film Board.



Makonda ha invitato tutti i cittadini a cancellare qualsiasi materiale pornografico dai loro cellulari entro questa settimana, precisando che il governo sta intervenendo perchè i rischi legati all'attività sessuale ostacolano lo sviluppo nel Paese. "Ho informazioni sulla presenza di molti omosessuali nella nostra provincia" ha detto ai giornalisti Makonda "datemi i loro nomi e il mio team inizierà a mettere le mani su di loro a partire dalla prossima settimana. Lo faccio in nome di Dio".