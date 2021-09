Talebani: "Il nuovo governo è imminente, primo su tutto l'Afghanistan"

Ansa

"I preparativi per il governo islamico in Afghanistan sono stati completati, il governo sarà annunciato a breve". Lo ha scritto su Twitter Ahmadullah Muttaqi, capo talebano del settore multimedia della commissione culturale dell'Emirato islamico, aggiungendo che "sarà l'unico governo in 40 anni di storia afghana a governare sull'intero Paese". La Guida suprema scelta dovrebbe essere Haibatullah Akhundzada.