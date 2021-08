Talebani chiedono aiuto alla Turchia per gestire aeroporto a Kabul

Afp

I talebani hanno chiesto assistenza tecnica alla Turchia per gestire l'aeroporto di Kabul, insistendo però sul fatto che anche le truppe di Ankara, come le altre forze straniere, debbano lasciare l'Afghanistan. La richiesta di mandare via tutti i soldati, però, potrebbe complicare il compito, fanno notare alcuni funzionari turchi per i quali "garantire la sicurezza dei lavoratori senza le forze armate è rischioso".