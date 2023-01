Tajani: nessuna frenata su scudo anti-aereo all'Ucraina

Antonio Tajani conferma che "non ci sono freni sulla consegna dello scudo anti-aereo in Ucraina".

"Abbiamo votato il rinnovo dell'autorizzazione a inviare armi a Kiev in un contesto europeo e della Nato, previa informazione del Parlamento. Il progetto dello scudo è italo-francese, stiamo lavorando intensamente con i francesi, ci sono dei problemi tecnici da risolvere, per gli aspetti militari non burocratici, il ministro della Difesa Crosetto sta lavorando, stiamo procedendo e non c'e' nessuna frenata", ha precisato il ministro degli Esteri.