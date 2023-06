Tajani: "Nei Balcani l'interesse dell'Italia è avere stabilità"

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlando della situazione dei Balcani ha affermato che l'interesse dell'Italia è avere stabilità nell'area.

"Vogliamo sottrarre quell'area all'influenza cinese, russa, saudita e turca" ha detto in un intervento televisivo ricordando come i Paesi dei Balcani occidentali siano candidati all'adesione all'Unione europea. "I nostri militari svolgono un ruolo di politica estera nei Balcani - ha proseguito -. Noi stiamo lavorando tantissimo anche per favorire l'export e la presenza delle nostre imprese".