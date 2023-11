Taiwan, Usa: "Non vogliamo che le tensioni diventino conflitti"

Gli Usa continuano a sostenere il modello di "una sola Cina" e non sono favorevoli all'indipendenza di Taiwan.

Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la Sicurezza nazionale Usa, John Kirby, aggiungendo che "le tensioni nello stretto di Taiwan non devono tramutarsi in qualsiasi genere di conflitto".