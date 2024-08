Taiwan testa i suoi missili contro eventuale attacco di Pechino

Le forze di Taiwan hanno messo in mostra la loro potenza missilistica in un'esercitazione a fuoco vivo mirata a simulare il contrasto a potenziali attacchi aerei e marittimi da parte dell'Esercito popolare di liberazione della Cina. Lo segnala il South China Morning Post. L'esercitazione annuale si è svolta martedì presso la base di Jiupeng, un sito sensibile situato sulla costa sudorientale dell'isola, nella contea di Pingtung. Per la prima volta in 12 anni, l'esercitazione è stata aperta ai media.