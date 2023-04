Taiwan: "Sembra che la Cina si prepari alla guerra"

Secondo Taiwan, "sembra che la Cina stia cercando di prepararsi a lanciare una guerra".

Lo ha detto il ministro degli Esteri dell'isola, Joseph Wu, dopo le esercitazioni militari condotte da Pechino. Il governo taiwanese considera la minaccia militare cinese come "qualcosa che non può essere accettato". Secondo Wu, "i leader cinesi ci penseranno due volte prima di decidere di usare la forza contro Taiwan. E non importa se nel 2025 o nel 2027 o anche oltre, Taiwan deve semplicemente prepararsi".