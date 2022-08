Taiwan, Pechino: dalla delegazione Usa commessa una grave violazione

Il ministero della Difesa: "Taiwan è della Cina e non è consentita alcuna interferenza straniera", "Avvertiamo gli Stati Uniti e le autorità del Partito democratico progressista (al potere a Taipei, ndr) che usare Taiwan per controllare la Cina" è un tentativo "destinato al fallimento", così come "affidarsi agli Stati Uniti per cercare l'indipendenza è destinato a fallire", aggiunge Wu. La Cina ha inoltre reso noto di aver condotto nuove esercitazioni militari intorno Taiwan.