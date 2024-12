Taiwan, ministero Difesa: 15 aerei e 13 navi cinesi nello Stretto

La Cina ha inviato 15 aerei militari e 13 navi nello Stretto di Taiwan nelle ultime 24 ore. Lo segnala il ministero della Difesa di Taipei, precisando che due velivoli si sono introdotti nella Zona d'identificazione della difesa aerea (Adiz), un'area in cui un governo rivendica il diritto di monitorare gli aerei in avvicinamento. Non fa parte dello spazio aereo così come definito dal diritto internazionale. Dall'inizio di dicembre, il dicastero ha rilevato 300 aerei e 205 navi cinesi nei pressi dell'isola, la cui sovranità è rivendicata dal Partito comunista.