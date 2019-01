Taiwan: morta Gigi Wu, la "scalatrice in bikini"

Non ce l'ha fatta Gigi Wu, conosciuta come la "scalatrice in bikini", famosa per i suoi selfie sulle cime delle montagne. Sabato la 36enne aveva allertato gli amici spiegando di essere caduta in un crepaccio del Parco nazionale Yushan (Taiwan) e di essere gravemente ferita. A causa del maltempo, però, i soccorsi hanno tardato. Il corpo senza vita è stato localizzato lunedì. La donna, secondo quanto affermano le autorità locali, aveva detto detto di non essere in grado di muovere la parte inferiore del corpo dopo essere caduta per 20-30 metri.