Taiwan, grattacielo in fiamme: si contano per ora 46 morti e 79 feriti

Un grattacielo che ha 40 anni di vita, adibito in parte a negozi, in parte ad abitazioni. C’erano ristoranti, bar karaoke, un cinema e 120 appartamenti. Secondo quanto riportano i media, le persone che vivono nell’edificio erano perlopiù anziani, alcuni con difficoltà motorie.

Le cause sono incerte - L’incendio si è innescato intorno alle 3 del mattino, nel quartiere di Kaohsiung, a sud di Taiwan. Arrivati sul posto 159 vigili del fuoco, hanno avuto bisogno di oltre 4 ore per riuscire a spegnere le fiamme. Le cause non sono ancora chiare, i residenti hanno riferito ai media locali di aver sentito un rumore, come un’esplosione, e poi si è acceso l’incendio. "Le linee elettriche potrebbero essere state fuori uso, negli ultimi giorni ci sono stati suoni dei 'boom' dalle linee elettriche", ha detto un residente all'agenzia di stampa Reuters.

A rendere più difficili gli interventi dei vigili del fuoco sono state le pile di oggetti inutilizzati abbandonati ai piani inferiori dell’edificio. Gli investigatori sul posto cercano di ricostruire le cause dell’incendio.