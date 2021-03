Taiwan denuncia l'incursione di 20 aerei cinesi: "Mai così tanti"

Ansa

Venti aerei militari cinesi sono entrati nella zona di identificazione della difesa aerea di Taiwan, in un'operazione che è stata segnalata come "la più grande incursione" mai segnalata dal ministero della Difesa dell'isola. Sempre il ministero, in una nota, ha affermato che l'aeronautica militare ha dispiegato missili per "monitorare" il blitz.