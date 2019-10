Taiwan, crolla ponte: almeno dieci persone ferite

Un ponte in una baia nell'est di Taiwan, vicino al villaggio di Nanfangao, è crollato ferendo almeno 10 persone: lo ha reso noto un funzionario dei servizi di emergenza del Paese. Un'autocisterna carica di carburante che in quel momento attraversava il ponte è precipitata in acqua incendiandosi e colpendo tre imbarcazioni. Sei dei 10 feriti versano in gravi condizioni.