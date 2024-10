Taiwan: non cederemo un centimetro del nostro territorio

Il presidente di Taiwan, William Lai, ha promesso che l'isola non cederà nei suoi propositi di difesa del territorio, nel mezzo delle crescenti pressioni militari della Cina su Taipei perché accetti le rivendicazioni della sua sovranità. "Noi non cederemo un centimetro di terreno di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu per difendere con fermezza la nostra patria", ha detto Lai, facendo riferimento anche alle isole controllate da Taipei e a pochi chilometri dalla costa cinese del Fujian. Lai è in visita alle Kinmen per i 75 anni di una vittoria sulle forze comuniste di Mao Zedong, dopo due settimane di intensa attività militare nello Stretto di Taiwan.