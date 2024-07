Taiwan: 18 jet e 14 navi da guerra cinesi intorno all'isola

Il ministero della Difesa di Taiwan ha riferito di aver rilevato nell'arco delle 24 ore fino alle 6 locali (mezzanotte in Italia) un totale di 18 aerei e di 14 navi da guerra cinesi intorno all'isola. Secondo una nota, 13 jet dell'Esercito popolare di liberazione cinese hanno attraversato la linea mediana non ufficiale che divide il tratto di mare nello Stretto di Taiwan e sono entrati nella zona di identificazione di difesa aerea (Adiz) da nord, centro, sudovest ed est, mettendo in atto una sorta di assedio di Taiwan. Le forze armate di Taipei hanno "monitorato la situazione e risposto di conseguenza", mobilitando le unità dell'Aeronautica, della Marina e missilistiche di terra.