Taiwan-Cina, Biden: Usa interverrebbero in caso di invasione

Gli Stati Uniti interverrebbero a difesa di Taiwan, in risposta a un'invasione da parte della Cina.

Lo ha ribadito il presidente Usa Joe Biden alla Cbs News. Biden ha chiarito che in caso di guerra a Taiwan, l'intervento della prima potenza mondiale sarebbe diretto, contrariamente a quanto sta accadendo in Ucraina. Biden ha inoltre affermato che "c'è già stato un attacco senza precedenti", in riferimento alle vaste manovre militari che la Cina ha intrapreso attorno all'isola il mese scorso.