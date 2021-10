Taiwan, Cina: "Adotteremo ogni misura necessaria per tutelare la nostra sovranità"

ansa

La Cina adotterà "tutte le misure necessarie per salvaguardare la sua sovranità e l'integrità territoriale" dopo la notizia di marines statunitensi presenti da un anno a Taiwan per addestrare in segreto le truppe locali. Per il ministero degli Esteri cinese, gli Stati Uniti dovrebbero riconoscere "l'elevata sensibilità della questione Taiwan, attenersi al principio dell'unica Cina, interrompere la vendita di armi all'isola e i contatti militari".