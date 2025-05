Taiwan, 36 aerei e otto navi militari cinesi intorno all'isola

Il ministero della Difesa di Taiwan ha tracciato 36 aerei e otto navi militari cinesi (più altre due unità ufficiali) impegnati in attività intorno all'isola nell'arco di 24 ore. Un totale di 17 jet dell'Esercito popolare di liberazione ha attraversato la linea mediana dello Stretto, nella zona di identificazione della difesa aerea (Adiz) settentrionale, centrale e sudoccidentale. In risposta, le forze armate di Taipei hanno mobilitato aerei e navi militari, dispiegato sistemi missilistici costieri per monitorare le attività militari cinesi. Taiwan ha rilevato finora a maggio aerei e navi militari cinesi, rispettivamente, per complessive 118 e 101 volte.