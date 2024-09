Taiwan, sale la tensione con Pechino: 43 jet e 8 navi da guerra cinesi intorno all'isola

Il ministero della Difesa di Taiwan ha riferito di aver rilevato 43 aerei e 8 navi da guerra cinesi operativi intorno all'isola nella giornata di mercoledì. Le attività militari del Dragone si sono intensificate nel giorno in cui Pechino ha testato per la prima volta in quasi 45 anni un missile balistico intercontinentale (Icbm) sui cieli del Pacifico. Le autorità di Taipei hanno assicurato che le forze armate "hanno monitorato la situazione e risposto di conseguenza".