Taiwan, 34 aerei e 16 navi militari cinesi intorno all'isola

Taiwan ha riferito di aver individuato 34 aerei e 16 navi da guerra cinesi nelle acque attorno all'isola in 24 ore, ulteriore prova dell'aumento della pressione di Pechino su Taipei. Il bollettino quotidiano sulle attività dell'Esercito popolare di liberazione, diffuso dal ministero della Difesa taiwanese, si inserisce nel contesto delle più grandi esercitazioni marittime cinesi dal 1996: dalle isole meridionali del Giappone al mar Cinese meridionale, secondo le autorità di Taiwan. Circa 90 navi da guerra e unità della guardia costiera cinesi sono state coinvolte nelle manovre non ufficialmente presentate come tali da Pechino, ma che hanno incluso anche la simulazione di attacchi a navi straniere e la pratica del blocco lungo le trafficate rotte marittime.