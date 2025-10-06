Sydney, uomo armato apre il fuoco in strada: venti feriti, arrestato sessantenne

Un uomo si è recato autonomamente in ospedale con una ferita da arma da fuoco e si trova in condizioni gravi. Altre 19 persone sono state curate per lesioni causate da schegge e, in diversi casi, trasportate in ospedale. Le autorità, secondo quanto riportato dall'agenzia AFP, hanno escluso legami con il terrorismo o con attività di bande criminali. È stata avviata un'indagine per ricostruire la dinamica e il movente dell'attacco. Le sparatorie di massa sono eventi rari in Australia, dove dal 1996 è in vigore il divieto di possesso di armi automatiche e semiautomatiche, introdotto dopo la strage di Port Arthur, in Tasmania, costata la vita a 35 persone.

Negli ultimi anni, tuttavia, non sono mancati episodi isolati: nel 2022 sei persone, tra cui due agenti di polizia, furono uccise in una sparatoria a Wieambilla, nel Queensland, mentre ad agosto 2024 Dezi Freeman è fuggito nella boscaglia dopo essere stato accusato dell'omicidio di due agenti, ed è tuttora latitante.