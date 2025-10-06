Logo Tgcom24
Mondo
Sparati decine di colpi

Sydney, uomo armato apre il fuoco in strada: venti feriti, arrestato sessantenne

Secondo la polizia avrebbe esploso tra i 50 e i 100 colpi contro veicoli di passaggio, inclusi mezzi delle forze dell’ordine

06 Ott 2025 - 01:44
© IPA

© IPA

Un uomo ha sparato decine di colpi in una delle vie più trafficate di Sydney, ferendo almeno 20 persone prima di essere arrestato. L'episodio è avvenuto nella serata di domenica (ora locale) e ha scatenato il panico tra i passanti. Secondo quanto riferito dalla polizia del New South Wales, l'aggressore avrebbe "sparato indiscriminatamente contro i veicoli in transito, compresi quelli della polizia". Il commissario Stephen Parry ha stimato che "potrebbero essere stati esplosi tra i 50 e i 100 colpi". Dopo circa due ore di ricerche, gli agenti hanno individuato e arrestato un uomo di 60 anni sospettato di essere il responsabile della sparatoria. È stato portato in ospedale per essere medicato a seguito delle ferite riportate durante il fermo.

Feriti e indagine in corso

 Un uomo si è recato autonomamente in ospedale con una ferita da arma da fuoco e si trova in condizioni gravi. Altre 19 persone sono state curate per lesioni causate da schegge e, in diversi casi, trasportate in ospedale. Le autorità, secondo quanto riportato dall'agenzia AFP, hanno escluso legami con il terrorismo o con attività di bande criminali. È stata avviata un'indagine per ricostruire la dinamica e il movente dell'attacco. Le sparatorie di massa sono eventi rari in Australia, dove dal 1996 è in vigore il divieto di possesso di armi automatiche e semiautomatiche, introdotto dopo la strage di Port Arthur, in Tasmania, costata la vita a 35 persone.
Negli ultimi anni, tuttavia, non sono mancati episodi isolati: nel 2022 sei persone, tra cui due agenti di polizia, furono uccise in una sparatoria a Wieambilla, nel Queensland, mentre ad agosto 2024 Dezi Freeman è fuggito nella boscaglia dopo essere stato accusato dell'omicidio di due agenti, ed è tuttora latitante.

sydney
australia

