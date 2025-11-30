La Svizzera al voto sul servizio militare e la tassa di successione per i ricchi

Gli svizzeri sono chiamati a votare per un referendum che vuole riformare il servizio militare a favore di un servizio civico obbligatorio anche per le donne. Il nuovo sistema rivoluzionerebbe l'attuale servizio militare, che impone ai soli uomini svizzeri di prestare servizio nell'esercito o nella protezione civile. L'iniziativa, spiegano i promotori, "non abolisce il servizio militare ma estende l'obbligo di prestare servizio verso settori quali la protezione del clima, la sicurezza alimentare e l'assistenza". Al referendum si vota anche sull'introduzione di una tassa di successione sui grandi patrimoni i cui proventi sarebbero utilizzati per il clima. Dalle urne dovrebbe però scaturire una doppia bocciatura per le due iniziative popolari.