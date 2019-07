Svizzera, la pattuglia acrobatica sbaglia festa e sorvola un'altra cittadina

Una gaffe aerea per la pattuglia acrobatica militare svizzera e la storica precisione svizzera va in pensione. La Patrouille Suisse sabato 6 luglio ha sorvolato la festa sbagliata, confondendo la cittadina di Langenbruck (dove era attesa per il suo passaggio coreografico) con quella di Mümliswil-Ramiswil. In entrambe le località si festeggiavano contemporaneamente ricorrenze, ma solo alla commemorazione per il centenario della morte di Oskar Bider (pioniere svizzero dell'aviazione), a Langenbruck, gli spettatori erano tutti in attesa con il naso all'insù. Invano. "Circostanze sfortunate", la giustificazione del portavoce dell'esercito.